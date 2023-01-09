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РФ перекинула до Білорусі ще один ешелон з технікою, - Гаюн

Новость на русском →
Білорусь, Понеділок 09 січня 2023 17:35
РФ перекинула до Білорусі ще один ешелон з технікою, - Гаюн Фото: РФ перекинула до Білорусі ще один ешелон з технікою (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Вчора, 8 січня, на залізничну станцію Барановичі-Поліські в Білорусі прибув ешелон з технікою та особовим складом Збройних сил Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву моніторингової групи білоруський Гаюн в Telegram.

Ешелон прийшов вчора близько 13 години, загалом було зафіксовано близько 30 вагонів-платформ з технікою, 2 вантажні вагони з боєприпасами/спорядженням та 2 пасажирські вагони з особовим складом — близько 100 осіб. За даними Гаюна серед надісланої техніки було помічено вантажівки КамАЗ, БТРи та БМП.

Також відомо що ешелон був відправлений із залізничної станції Зайцівка Воронезької області Російської Федерації 4 січня о 17.30. Зазначимо, що ця станція знаходиться в прикордонні з тимчасово окупованою частиною Луганської області, України.

Нагадаємо, Росія продовжує перекидати техніку до Білорусі. Проте в Генштабі пояснили, що вона знята з тривалого зберігання РФ та потребує обслуговування.

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