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Білорусь знову продовжила військові навчання біля кордону України

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Білорусь, П'ятниця 06 січня 2023 18:51
Білорусь знову продовжила військові навчання біля кордону України Фото: Білорусь знову продовжила військові навчання біля кордону України (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністерство оборони Білорусі знову продовжило спільні з армією РФ навчання. Вони триватимуть щонайменше до 16 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

При цьому повідомляється, що 7-8 січня стануть вихідними днями для деяких полігонів. Також деякі полігони, на яких сконцентровані Збройні сили РФ будуть без вихідних: "Осиповичський", "Доманово" та "Лепельський".

Загалом графік військових навчань на білоруських полігонах виглядає так:

  • 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 14.01;
  • Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 15.01;
  • Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 14.01;
  • Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 15.01;
  • 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 13.01;
  • 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 16.01;
  • 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" (Івацевицький район) до 15.01;
  • Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 15.01.

Зазначимо, що це чергове продовження навчань на тиждень з 29 квітня. Так, загальна кількість продовжень становила 37 тижнів.

"Гаюн" зазначає, що білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, при цьому вона, як і раніше, не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду.

Нагадаємо, до Білорусі прибули ще три ешелони військової техніки з Росії.

РБК-Україна також повідомляло, що Збройні сили Білорусі отримали нову партію російських бронетранспортерів БТР-82А.

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