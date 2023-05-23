Росія перекидає частину військ з фронту у Бєлгородську область, - джерела

За словами співрозмовника, командування західного військового округу Росії приймає рішення про оперативне перекидання окремих боєздатних підрозділів через ускладнення обстановки на кордоні у Бєлгородській області.

"Зокрема на даний час приймається рішення щодо можливого переміщення підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії (постійний пункт дислокації Валуйки, Бєлгородська область) з району бойових дій (Макіївка, Площанка Луганської області) до Бєлгородської області", - повідомило джерело.

Операція в Бєлгородській області охопила вже понад 30 кв. км

За даними інтерактивної карти Deep State так звана "сіра зона" в Бєлгородській області займає площу в 31,07 квадратних кілометрів.

При цьому бійці "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" заявляють про подальше звільнення Росії та додають, що "продовжують рух далі".

Що зараз відбувається в Бєлгородській області

Нагадаємо, що в Бєлгородській області від учора триває "контртерористична операція". Її оголосили після того, як Легіон "Свобода Росії" та "Російській добровольчий корпус" (РДК) почали проводити операцію в Бєлгородській області (РФ) для звільнення Росії від путінського режиму.

На ранок місцевий губернатор В'ячеслав Гладков вже звернувся до місцевих жителів і заявив, що в області все ще "триває зачистка", а саме - в Грайворонському окрузі. Він закликав росіян, які мешкали в регіоні і "евакуювалися" поки не повертатися до своїх домівок.

Таким чином, Гладков визнав, що армія РФ все ще не контролює частину регіону.

Детальніше про це дізнайтеся в матеріали РБК-Україна "Смуга безпеки" для України. Що відбувається у Бєлгородській області".

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