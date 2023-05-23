Россия перебрасывает часть войск с фронта в Белгородскую область, - источники

По словам собеседника, командование западного военного округа России принимает решение об оперативной переброске отдельных боеспособных подразделений из-за усложнения обстановки на границе в Белгородской области.

"В частности, в настоящее время принимается решение о возможном перемещении подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии (постоянный пункт дислокации Валуйки, Белгородская область) из района боевых действий (Макеевка, Площадка Луганской области) в Белгородскую область", - сообщил источник.

Операция в Белгородской области охватила более 30 кв. км

По данным интерактивной карты Deep State, так называемая "серая зона" в Белгородской области занимает площадь в 31,07 квадратных километров.

При этом бойцы "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" заявляют о дальнейшем освобождении России и добавляют, что "продолжают движение дальше".

Что сейчас происходит в Белгородской области

Напомним, что в Белгородской области со вчера продолжается "контртеррористическая операция". Ее объявили после того, как Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" (РДК) начали проводить операцию в Белгородской области (РФ) для освобождения России от путинского режима.

К утру местный губернатор Вячеслав Гладков уже обратился к местным жителям и заявил, что в области все еще "продолжается зачистка", а именно - в Грайворонском округе. Он призвал россиян, которые "эвакуировались" пока не возвращаться в свои дома.

Таким образом Гладков признал, что армия РФ все еще не контролирует часть региона.

Подробнее об этом узнайте в материале РБК-Украина "Полоса безопасности" для Украины. Что происходит в Белгородской области".

Как все начиналось - читайте также в нашем материале "Взрывы, новый рейд, танки и вертолет? Что происходит на границе Украины с РФ".

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