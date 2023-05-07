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Росія перекидає броньовану техніку через Маріуполь, - мерія

Фото: РФ перекидає броньовану техніку через Маріуполь (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Окупаційні війська почали активно перекидати важку техніку через Маріуполь. Її перевозять у напрямку Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Знову велике поповнення гусеничної техніки через Маріуполь в напрям Запорізької області", - зазначив він.

При цьому, за словами Андрющенка, інтенсивність руху російської техніки через окуповане місто постійно зростає.

Як повідомлялося, окупаційні війська активізували переміщення бойової техніки під Маріуполем. Прибула додаткова кількість мобілізованих.

Також зафіксовано, що росіяни у Маріуполі перевозили комплекти з ракетами С-300 в бік Запоріжжя.

Останніми днями в окупованому Маріуполі також активізувалась авіація ворога.

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