Россия перебрасывает бронированную технику через Мариуполь, - мэрия

"Снова большое пополнение гусеничной техники через Мариуполь в направлении Запорожской области", - отметил он.

При этом, по словам Андрющенко, интенсивность движения российской техники через оккупированный город постоянно растет.

Как сообщалось, оккупационные войска активизировали перемещение боевой техники под Мариуполем. Прибыло дополнительное количество мобилизованных.

Также зафиксировано, что россияне в Мариуполе перевозили комплекты ракетами С-300 в сторону Запорожья.

В последние дни в оккупированном Мариуполе также активизировалась авиация врага.

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