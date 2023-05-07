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Россия перебрасывает бронированную технику через Мариуполь, - мэрия

Фото: РФ перекидывает бронированную технику через Мариуполь (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупационные войска начали активно перекидывать тяжелую технику через Мариуполь. Ее перевозят в направлении Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Снова большое пополнение гусеничной техники через Мариуполь в направлении Запорожской области", - отметил он.

При этом, по словам Андрющенко, интенсивность движения российской техники через оккупированный город постоянно растет.

Как сообщалось, оккупационные войска активизировали перемещение боевой техники под Мариуполем. Прибыло дополнительное количество мобилизованных.

Также зафиксировано, что россияне в Мариуполе перевозили комплекты ракетами С-300 в сторону Запорожья.

В последние дни в оккупированном Мариуполе также активизировалась авиация врага.

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