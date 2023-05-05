Над Маріуполем активізувалась авіація росіян: в мерії назвали напрямки

В небі над тимчасово окупованим Маріуполем сьогодні знову фіксують активність авіації ворога. Цього разу в напрямку Пологів (Запорізька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Знов ворожа авіація. Цього разу з Ростову та через північ Маріупольського району в напрям Пологів", - пише Андрющенко.

Він наголосив, що за спостереженнями за окупаційними літаками завжди можна зрозуміти, яка ділянка фронту в пріоритеті.

"Не дарма наші колеги повідомляють про масовий "исход" колобарантів з Пологів та Токмаку в бік Маріупольського узбережжя під приводом "на вихідні на море", - додає Андрющенко.

Фото: над Маріуполем активізувалась авіація росіян (t.me/andriyshTime)

Нагадаємо, що 4 травня в Маріуполі також фіксували активізацію літаків окупантів, вони прямували у бік Бердянська.

Також ми писали, що російські окупаційні війська активізували переміщення бойової техніки під Маріуполем. Прибула додаткова кількість мобілізованих.

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