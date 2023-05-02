В тимчасово окупованому Маріуполі помітили переміщення росіянами п’яти тягачів з комплектами ракет. Їх перевозили в бік Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

Фото: у Маріуполі окупанти перевозять комплекти з ракетами С-300 в бік Запоріжжя (t.me/andriyshTime)

"Періодично після подібного переміщення зарядів відбуваються обстріли з систем С-300 населених пунктів на Запоріжжі. Тому не нехтуйте повітряними тривогами", - написав Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що росіяни перекидають радянські танки через Маріуполь у сторону Мангушу і в напрямку Бердянська.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі дві доби фіксували реверсний рух техніки російських військ. Серед якої танки, вантажівки з особовим складом і бронеавтомобілі "Тигр".

Також ми писали, що окупаційні війська активізували переміщення бойової техніки під Маріуполем, куди прибула додаткова кількість мобілізованих.

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