Росія перекидає більш потужні підрозділи на Запорізький напрямок, - Гуменюк

"Зараз ми не спостерігаємо створення критичних ударних угруповань у нашій зоні відповідальності, але бачимо потужні маневри, вони намагаються замінювати одні сили іншими, намагаються перекидати додаткові потужності на Запорізький напрямок", - заявила Гуменюк.

За словами керівника об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь", ворог також хотів би посилити свої сили в Херсонській області, втім не має для цього критичних резервів. Водночас фіксується переформатування угруповань. Ймовірно, терористи наразі намагаються зрозуміти для себе, які напрямки для них є максимально загрозливими.

Гуменюк також уточнила, що наразі йдеться не про оголення фронту, а про перекидання більш потужних штурмових підрозділів на гарячі напрямки, де просуваються наші воїни. Інші підрозділи ворога формують оборонні рубежі в Херсонській області.

Псевдовибори в окупації

Після проведення так званих "виборів" в окупації росіяни отримали фактично сформований мобілізаційний ресурс з місцевого населення, оскільки намагались зібрати максимум інформації про кількість населення, яку можна "призвати".

"І зараз чоловіче населення фактично перебуває на обліку, з них формуються загони територіальної оборони так званої, які вони трактують як захист безпосередньо свого населеного пункту, з подальшим переходом до загального мобілізаційного резерву окупаційних військ", - розповіла Гуменюк.

Ситуація на фронті

Як відзначили в Інституті вивчення війни, українські воїни провели штурми на Шахтарському й Мелітопольському напрямку. Зокрема військовим вдалось досягти невизначених успіхів поблизу:

Бахмута;

Кліщіївки;

Андріївки;

Курдюмівки.

Тим часом Третя штурмова бригада підтвердила звільнення Андріївки Донецької області.