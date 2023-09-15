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Росія перекидає більш потужні підрозділи на Запорізький напрямок, - Гуменюк

Фото: Наталія Гуменюк, керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти, в зоні відповідальності оперативного командування "Південь", не створюють ударні угруповання, втім, намагаються перекидати додаткові потужності на Запорізький напрямок.

Про це розповіла керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Зараз ми не спостерігаємо створення критичних ударних угруповань у нашій зоні відповідальності, але бачимо потужні маневри, вони намагаються замінювати одні сили іншими, намагаються перекидати додаткові потужності на Запорізький напрямок", - заявила Гуменюк.

За словами керівника об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь", ворог також хотів би посилити свої сили в Херсонській області, втім не має для цього критичних резервів. Водночас фіксується переформатування угруповань. Ймовірно, терористи наразі намагаються зрозуміти для себе, які напрямки для них є максимально загрозливими.   

Гуменюк також уточнила, що наразі йдеться не про оголення фронту, а про перекидання більш потужних штурмових підрозділів на гарячі напрямки, де просуваються наші воїни. Інші підрозділи ворога формують оборонні рубежі в Херсонській області. 

Псевдовибори в окупації 

Після проведення так званих "виборів" в окупації росіяни отримали фактично сформований мобілізаційний ресурс з місцевого населення, оскільки намагались зібрати максимум інформації про кількість населення, яку можна "призвати". 

"І зараз чоловіче населення фактично перебуває на обліку, з них формуються загони територіальної оборони так званої, які вони трактують як захист безпосередньо свого населеного пункту, з подальшим переходом до загального мобілізаційного резерву окупаційних військ", - розповіла Гуменюк.

Ситуація на фронті

Як відзначили в Інституті вивчення війни, українські воїни провели штурми на Шахтарському й Мелітопольському напрямку. Зокрема військовим вдалось досягти невизначених успіхів поблизу: 

  • Бахмута; 
  • Кліщіївки; 
  • Андріївки; 
  • Курдюмівки. 

Тим часом Третя штурмова бригада підтвердила звільнення Андріївки Донецької області. 

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