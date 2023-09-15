Россия перебрасывает более мощные подразделения на Запорожское направление, - Гуменюк

"Сейчас мы не наблюдаем создания критических ударных группировок в нашей зоне ответственности, но видим мощные маневры, они пытаются заменять одни силы другими, пытаются перебрасывать дополнительные мощности на Запорожское направление", - заявила Гуменюк.

По словам руководителя объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг", враг также хотел бы усилить свои силы в Херсонской области, впрочем, не имеет для этого критических резервов. В то же время фиксируется переформатирование группировок. Вероятно, террористы сейчас пытаются понять для себя, какие направления для них являются максимально угрожающими.

Гуменюк также уточнила, что сейчас речь идет не об оголении фронта, а о переброске более мощных штурмовых подразделений на горячие направления, где продвигаются наши воины. Другие подразделения врага формируют оборонительные рубежи в Херсонской области.

Псевдовыборы в оккупации

После проведения так называемых "выборов" в оккупации россияне получили фактически сформированный мобилизационный ресурс из местного населения, поскольку пытались собрать максимум информации о количестве населения, которое можно "призвать".

"И сейчас мужское население фактически находится на учете, из них формируются отряды территориальной обороны так называемой, которые они трактуют как защиту непосредственно своего населенного пункта, с последующим переходом в общий мобилизационный резерв оккупационных войск", - рассказала Гуменюк.

Ситуация на фронте

Как отметили в Институте изучения войны, украинские воины провели штурмы на Шахтерском и Мелитопольском направлениях. В частности, военным удалось добиться неопределенных успехов вблизи:

Бахмута;

Клищеевки;

Андреевки;

Курдюмовки.

Тем временем Третья штурмовая бригада подтвердила увольнение Андреевки Донецкой области.