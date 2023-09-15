ЗСУ провели штурми на кількох напрямках і просунулися: карти боїв ISW

Українські війська провели штурми на Шахтарському та Мелітопольському напрямку. Також ЗСУ досягли невизначених успіхів поблизу Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Опубліковані 13 вересня геолокаційні кадри показують, що станом на 12 вересня російські війська просувалися на захід від Лиману Першого.

Російські джерела стверджували, що війська РФ здійснили невизначений наступ між Петропавлівкою і Синьківкою і продовжили атакувати поблизу Синьківки, Новоєгорівки і Серебрянського лісу.

В Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська продовжили наступальні дії на північний схід від Берестового та біля Білогорівки.

Бої у Донецькій області

Українські війська 14 вересня вели наступальні дії під Бахмутом і просунулися. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили досягли невизначених часткових успіхів поблизу Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Кілька російських "воєнкорів" стверджували, що українські війська просуваються поблизу Кліщіївки та займають райони на південно-західній околиці населеного пункту. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що в Андріївці українські сили досягли невідомих успіхів, а в населеному пункті тривають важкі бої.

13 вересня начальник пресслужби Східного угруповання військ капітан Ілля Євлаш повідомив, що українські сили змушують російські війська відійти з позицій поблизу Міньківки та Дубово-Василівки. Російський "воєнкор" заявив, що українські війська атакували частини 200-ї окремої мотострілецької бригади РФ в районі Бахмута.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська здійснили безуспішні атаки поблизу Богданівки. Російські джерела кажуть , що сили РФ, які обороняються на південь від Бахмута, не мають достатнього персоналу для проведення ротацій.

Останнім часом українські війська вели наступальні дії на ділянці Авдіївка-Донецьк і просувалися вперед. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 вересня, показують, що українські сили нещодавно просунулися на схід від залізничної лінії на північ від Красногорівки.

Російський "воєнкор" заявив, що 13 вересня українські війська здійснили обстріл поблизу Опитного.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська здійснили невдалі атаки поблизу Авдіївки, Ласточкиного та Мар’їнки, а також, що окупанти 14 разів безуспішно намагалися витіснити українські сили з позицій біля Мар’їнки.

13 вересня Маляр повідомила, що російські війська значно збільшили кількість обстрілів навколо Авдіївки та Мар’їнки.

"Південна вісь"

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська продовжили штурм на Шахтарському напрямку в районі кордону Донецько-Запорізької областей.

В Міноборони РФ стверджували, що підрозділи морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ нібито відбили українську атаку біля Новомайорського і Новодонецька.

Генштаб України повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Російські джерела стверджували, що українські сили продовжували штурм поблизу Роботиного, Новопрокопівки та Вербового.

Російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Малої Токмачки та Вербового.