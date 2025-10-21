UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Росія передала США свої вимоги для миру з Україною: Reuters дізналося деталі

Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія повторила вимоги для укладення мирної угоди з Україною в приватному документі, який вона направила США на вихідних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами джерел видання, Росія передала США так званий "нон-пейпер" (неофіційну дипломатичну записку). У документі Росія знову підтвердила свою вимогу встановити контроль над усією Донецькою областю. Таким чином, Москва фактично відкинула ідею президента США Дональда Трампа про необхідність заморозити лінію фронту на поточних позиціях.

Також, за словами одного з неназваних американських чиновників, у "нон-пейпері" Росія повторила свою колишню вимогу - щоб війська НАТО не розміщувалися на території України в рамках будь-якої мирної угоди.

Варто зауважити, що "нон-пейпер" - дипломатичний термін, що позначає неофіційний документ, призначений для передачі позиції однієї сторони іншої.

Вимоги Путіна

Нагадаємо, раніше The Washington Post із посиланням на джерела писало, що російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом нібито натякнув на готовність до певних поступок для завершення війни.

За неофіційною інформацією, Путін заявив, що він може вивести війська із Запорізької та Херсонської областей, але тільки якщо Росія отримає повний контроль над Донецькою областю.

Після цього президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не буде дарувати Росії свою територію і обмінювати Донецьку область.

Також глава української держави зазначив, що він наполягає на завершенні бойових дій, відштовхуючись від поточної лінії фронту.

За його словами, зараз є шанс для дипломатії, але Росія намагається "зіскочити".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиМирні переговориВійна в Україні