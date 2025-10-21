Россия передала США свои требования для мира с Украиной: Reuters узнало детали

По словам источников издания, Россия передала США так называемый "нон-пейпер" (неофициальную дипломатическую записку). В документе Россия вновь подтвердила свое требование установить контроль над всей Донецкой областью. Таким образом, Москва фактически отвергла идею президента США Дональда Трампа о необходимости заморозить линию фронта на текущих позициях.

Также, по словам одного из неназванных американских чиновников, в "нон-пейпере" Россия повторила свое прежнее требование - чтобы войска НАТО не размещались на территории Украины в рамках любого мирного соглашения.

Стоит заметить, что "нон-пейпер"дипломатический термин, обозначающий неофициальный документ, предназначенный для передачи позиции одной стороны другой.