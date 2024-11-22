Росія передала КНДР зенітні ракети в обмін на солдатів, - Південна Корея

Глава Міноборони в ефірі телепрограми SBS заявив, що Південна Корея встановила передачу Росією ракет ППО та іншого обладнання КНДР. За його словами, ракети потрібні Північній Кореї для посилення протиповітряної оборони Пхеньяна на тлі запусків дронів з листівками.

При цьому Південна Корея не підтверджує, що причетна до пусків безпілотників та скидання листівок.

Міністр також стверджує, що Росія надала економічну допомогу Північній Кореї та різні військові технології, включно з тими, які необхідні для того, щоб побудови системи космічного спостереження.

Видання нагадує, що раніше російський диктатор Володимир Путін обіцяв КНДР допомогти будувати супутники. У листопаді минулого року КНДР вивела перший супутник на орбіту. Але у травні її друга спроба була провальною.

AP додає, що Сеул і Вашингтон висловили занепокоєння з приводу можливої передачі Росією чутливих ядерних і ракетних технологій Північній Кореї.