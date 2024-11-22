РФ поставила КНДР понад мільйон барелів нафти в якості плати за військову допомогу, - BBC
Російська Федерація (РФ) відправила до Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) з березня цього року 56 тисяч тонн нафти (тобто понад мільйон барелів). Так Москва, ймовірно, розплачувалася за надання Пхеньяном солдатів та зброї для допомоги у війні з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
За даними британського дослідницького центру Open Source Centre після аналізу супутникових знімків, що за останні 8 місяців понад 12 танкерів КНДР здійснили 43 рейси між нафтовим терміналом РФ на Далекому Сході, та північнокорейськими портами.
Як свідчать фото танкерів у морі, до Росії вони йшли порожніми, а поверталися до КНДР - вже завантаженими.
Провідні експерти переконані, що цією нафтою Кремль розплачується з КНДР за зброю та солдатів, які Пхеньян надає російській стороні в рамках допомоги у війні проти України.
Аналогічної думки дотримується й міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.
Перший рейс, що був задокументований Open Source Centre, відбувся 7 березня. Тобто через 7 місяців після перших повідомлень про надання Північною Кореєю своїх боєприпасів до РФ. Останній рейс був зафіксований 5 листопада.
На думку старшого аналітика Open Source Centre Джо Берна, такі постійні постачання нафти дають КНДР "рівень стабільності, якого вона не бачила з того часу, як були введені санкції".
Так, нагадаємо, що Північна Корея через свою ядерну програму перебуває під санкціями ООН. КНДР, зокрема, заборонено закуповувати понад 500 тисяч барелів нафти на рік.
Нагадаємо, на початку вересня західні ЗМІ писали про те, що після постачання Пхеньяном ракет Москві, російський диктатор Володимир Путін відправив колезі з КНДР Кім Чен Ину понад два десятки породистих коней. Нібито це була частина оплати за надані північнокорейські снаряди.
До слова, у жовтні Bloomberg зазначало, що Росія останнім часом використовує на війні проти України більше снарядів КНДР, ніж власних.
Нещодавно преса також повідомляла, що Путін відправив Кім Чен Ину понад 70 тварин різних видів у подарунок.
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