РФ поставила КНДР понад мільйон барелів нафти в якості плати за військову допомогу, - BBC

Російська Федерація (РФ) відправила до Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) з березня цього року 56 тисяч тонн нафти (тобто понад мільйон барелів). Так Москва, ймовірно, розплачувалася за надання Пхеньяном солдатів та зброї для допомоги у війні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

За даними британського дослідницького центру Open Source Centre після аналізу супутникових знімків, що за останні 8 місяців понад 12 танкерів КНДР здійснили 43 рейси між нафтовим терміналом РФ на Далекому Сході, та північнокорейськими портами.

Як свідчать фото танкерів у морі, до Росії вони йшли порожніми, а поверталися до КНДР - вже завантаженими.

Провідні експерти переконані, що цією нафтою Кремль розплачується з КНДР за зброю та солдатів, які Пхеньян надає російській стороні в рамках допомоги у війні проти України.

Аналогічної думки дотримується й міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Перший рейс, що був задокументований Open Source Centre, відбувся 7 березня. Тобто через 7 місяців після перших повідомлень про надання Північною Кореєю своїх боєприпасів до РФ. Останній рейс був зафіксований 5 листопада.

На думку старшого аналітика Open Source Centre Джо Берна, такі постійні постачання нафти дають КНДР "рівень стабільності, якого вона не бачила з того часу, як були введені санкції".

Так, нагадаємо, що Північна Корея через свою ядерну програму перебуває під санкціями ООН. КНДР, зокрема, заборонено закуповувати понад 500 тисяч барелів нафти на рік.