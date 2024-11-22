Россия передала КНДР зенитные ракеты в обмен на солдат, - Южная Корея

Россия передала зенитные ракеты Северной Корее. В обмен КНДР направила свои войска на войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Южной Кореи Шина Вонсика, которого цитирует The Associated Press.
Глава Минобороны в эфире телепрограммы SBS заявил, что Южная Корея установила передачу по России ракет ПВО и другого оборудования КНДР. По его словам, ракеты нужны Северной Корее для усиления противовоздушной обороны Пхеньяна на фоне запусков дронов с листовками.
При этом Южная Корея не подтверждает, что причастна к пускам беспилотников и сбросу листовок.
Министр также утверждает, что Россия оказала экономическую помощь Северной Корее и различные военные технологии, включая те, которые необходимы для построения системы космического наблюдения.
Ранее российский диктатор Владимир Путин обещал КНДР помочь строить спутники. В ноябре прошлого года КНДР вывела первый спутник на орбиту. Но в мае ее вторая попытка была провальной.
AP добавляет, что Сеул и Вашингтон выразили обеспокоенность по поводу возможной передачи Россией чувствительных ядерных и ракетных технологий Северной Корее.
Официально подтверждено, что КНДР направила в Россию более 10 тысяч солдат на войну против Украины. Военные проходили обучение на полигонах в России, сейчас их перебросили в Курскую область.
Украинские военные сообщали, что уже вступали в бой с северокорейскими солдатами. Украина предупреждала, что Пхеньян хочет получить от Москвы технологии в ракетной, ядерной и других военных программах в обмен на войска.
По данным издания Financial Times, Северная Корея также предоставила России ракетные и артиллерийские системы большой дальности.
Как пишет BBC, Москва передала Пхеньяну миллион баррелей нефти в качестве платы за военную помощь.
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