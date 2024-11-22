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Росія передала КНДР зенітні ракети в обмін на солдатів, - Південна Корея

Сеул, П'ятниця 22 листопада 2024 11:30
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Росія передала КНДР зенітні ракети в обмін на солдатів, - Південна Корея Фото: Володимир Путін і Кім Чен Ин (kremlin ru)
Автор: Наталія Юрченко

Росія передала зенітні ракети Північній Кореї. В обмін КНДР направила свої війська на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Південної Кореї Шина Вонсіка, якого цитує The Associated Press.

Глава Міноборони в ефірі телепрограми SBS заявив, що Південна Корея встановила передачу Росією ракет ППО та іншого обладнання КНДР. За його словами, ракети потрібні Північній Кореї для посилення протиповітряної оборони Пхеньяна на тлі запусків дронів з листівками.

При цьому Південна Корея не підтверджує, що причетна до пусків безпілотників та скидання листівок.

Міністр також стверджує, що Росія надала економічну допомогу Північній Кореї та різні військові технології, включно з тими, які необхідні для того, щоб побудови системи космічного спостереження.

Видання нагадує, що раніше російський диктатор Володимир Путін обіцяв КНДР допомогти будувати супутники. У листопаді минулого року КНДР вивела перший супутник на орбіту. Але у травні її друга спроба була провальною.

AP додає, що Сеул і Вашингтон висловили занепокоєння з приводу можливої передачі Росією чутливих ядерних і ракетних технологій Північній Кореї.

КНДР приєдналася до війни

Офіційно підтверджено, що КНДР відправила до Росії понад 10 тисяч солдатів на війну проти України. Військові проходили навчання на полігонах у Росії, зараз їх перекинули в Курську область.

Українські військові повідомляли, що вже вступали в бій з північнокорейськими солдатами. Україна попереджала, що Пхеньян хоче отримати від Москви технології у ракетній, ядерній та інших військових програмах в обмін на війська.

За даними видання Financial Times, Північна Корея також надала Росії ракетні та артилерійські системи великої дальності.

Як пише BBC, Москва передала Пхеньяну мільйон барелів нафти як плату за військову допомогу.

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Російська Федерація КНДР Південна Корея Північна Корея Ракети
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