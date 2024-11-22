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Россия передала КНДР зенитные ракеты в обмен на солдат, - Южная Корея

Сеул, Пятница 22 ноября 2024 11:30
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Россия передала КНДР зенитные ракеты в обмен на солдат, - Южная Корея Фото: Владимир Путин и Ким Чен Ын (kremlin ru)
Автор: Наталья Юрченко

Россия передала зенитные ракеты Северной Корее. В обмен КНДР направила свои войска на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Южной Кореи Шина Вонсика, которого цитирует The Associated Press.

Глава Минобороны в эфире телепрограммы SBS заявил, что Южная Корея установила передачу по России ракет ПВО и другого оборудования КНДР. По его словам, ракеты нужны Северной Корее для усиления противовоздушной обороны Пхеньяна на фоне запусков дронов с листовками.

При этом Южная Корея не подтверждает, что причастна к пускам беспилотников и сбросу листовок.

Министр также утверждает, что Россия оказала экономическую помощь Северной Корее и различные военные технологии, включая те, которые необходимы для построения системы космического наблюдения.

Ранее российский диктатор Владимир Путин обещал КНДР помочь строить спутники. В ноябре прошлого года КНДР вывела первый спутник на орбиту. Но в мае ее вторая попытка была провальной.

AP добавляет, что Сеул и Вашингтон выразили обеспокоенность по поводу возможной передачи Россией чувствительных ядерных и ракетных технологий Северной Корее.

КНДР присоединилась к войне

Официально подтверждено, что КНДР направила в Россию более 10 тысяч солдат на войну против Украины. Военные проходили обучение на полигонах в России, сейчас их перебросили в Курскую область.

Украинские военные сообщали, что уже вступали в бой с северокорейскими солдатами. Украина предупреждала, что Пхеньян хочет получить от Москвы технологии в ракетной, ядерной и других военных программах в обмен на войска.

По данным издания Financial Times, Северная Корея также предоставила России ракетные и артиллерийские системы большой дальности.

Как пишет BBC, Москва передала Пхеньяну миллион баррелей нефти в качестве платы за военную помощь.

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