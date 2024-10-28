Росія передала КНДР близько 5,5 млрд доларів за постачання зброї, - дослідження

Північна Корея отримала від Російської Федерації близько 5,5 мільярдів доларів за поставлене озброєння. Доходи Північної Кореї можуть збільшитися на сотні мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження німецького Фонду Наумана.

Згідно зі звітами, які було вивчено фондом, відомо, що навіть за найскромнішими підрахунками, вартість постачання зброї з КНДР до Росії перевищує 1,7 мільярда доларів. При цьому Південна Корея оцінює загальний економічний обсяг Північної Кореї лише у 23,7 мільярда доларів.

Звіти свідчать про те, що якщо інформація про відправку військ КНДР до України підтвердиться, то доходи Північної Кореї можуть збільшитися на сотні мільйонів доларів.

Також у фонді вважають, що для того, щоб не ставити під загрозу стабільність режиму КНДР і можливість втечі північнокорейських солдатів - розгортання понад 20 000 солдатів видається малоймовірним.

Згідно з доступними документами, Росія і Північна Корея зблизилися з початком війни в Україні, а офіційна торгівля між цими країнами значно зросла.Зокрема, у першій половині 2024 року обсяг торгівлі зріс до 52,9 мільйона доларів США. За весь 2023 рік він становив близько 34,4 мільйона доларів США. Таке зростання свідчить про те, що річний обсяг торгівлі між двома країнами може повернутися до рівня, який існував до посилення санкцій у 2017 році.

Така співпраця призведе і до збільшення кількості дипломатичних візитів між двома країнами. Цього року їх вже відбулося понад 24. За останні три десятиліття нормою було максимум п'ять зустрічей.