Северная Корея получила от Российской Федерации около 5,5 миллиарда долларов за поставленное вооружение. Доходы Северной Кореи могут увеличиться на сотни миллионов долларов.

Согласно отчетам, которые были изучены фондом, известно, что даже по самым скромным подсчетам стоимость поставки оружия из КНДР в Россию превышает 1,7 миллиарда долларов. При этом Южная Корея оценивает общий экономический объем Северной Кореи всего в 23,7 миллиарда долларов.

Отчеты свидетельствуют, что если информация об отправке войск КНДР в Украину подтвердится, то доходы Северной Кореи могут увеличиться на сотни миллионов долларов.

Также в фонде считают, что для того, чтобы не ставить под угрозу стабильность режима КНДР и возможность бегства северокорейских солдат – развертывание более 20 000 солдат кажется маловероятным.

Согласно доступным документам, Россия и Северная Корея сблизились с началом войны в Украине, а официальная торговля между этими странами значительно возросла. В частности, в первой половине 2024 года объем торговли вырос до 52,9 миллиона долларов США. За весь 2023 год он составил около 34,4 миллионов долларов США. Такой рост свидетельствует о том, что годовой объем торговли между двумя странами может вернуться к уровню, который существовал до усиления санкций в 2017 году.

Такое сотрудничество приведет к увеличению количества дипломатических визитов между двумя странами. В этом году их уже состоялось более 24. За последние три десятилетия нормой было максимум пять встреч.