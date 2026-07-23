Росія передає Китаю досвід ведення війни, отриманий в Україні, - The Economist

Китай переймає у Росії бойовий досвід війни проти України та отримує від неї передові військові технології. Йдеться про використання дронів, ведення боїв у міській забудові і не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.
Згідно з даними європейської розвідки, з 2024 року китайські військові проходять підготовку на полігоні поблизу російського Волгограда. На цій же базі регулярно тренуються підрозділи 8-ї загальновійськової армії РФ, які беруть участь у боях на сході України.
Навчання охоплюють ключові елементи сучасної війни:
За словами колишнього радника міністра оборони України Олександра Данилюка, у Пекіні усвідомили кардинальні зміни у характері війни та прагнуть навчатися у тих, хто має реальний практичний досвід.
Співпраця між країнами не обмежується вишколом піхоти й операторів дронів. Західні чиновники припускають, що країна-агресорка передає Китаю технології у сфері протиповітряної та протиракетної оборони.
Крім того, РФ допомагає Пекіну зробити китайські атомні підводні човни менш помітними для розвідки противника. Саме ці субмарини вважаються ключовим елементом у можливій операції проти Тайваню.
Також триває спільна робота над створенням системи раннього попередження про ракетний напад, про що російський диктатор Володимир Путін відкрито згадував ще у 2019 році.
Експерт Браунського університету Лайл Голдстайн зазначає, що Китай цікавлять російські дані про реальну ефективність західного озброєння в Україні. Зокрема йдеться про реактивні системи HIMARS, які перебувають і на озброєнні армії Тайваню.
Офіційно Китай заперечує факт тренування своїх військових на основі досвіду війни в Україні та намагається применшити масштаби військово-технічної співпраці з РФ. Проте розвідувальні дані, документи і свідчення експертів свідчать про зворотне.
The Economist зазначає, що Китай не брав участі у війнах із 1979 року, тому він прагне компенсувати нестачу бойового досвіду, вивчаючи сучасні методи ведення бойових дій.
Нагадаємо, Reuters писало, що в листопаді 2025 року на одному з військових об'єктів у Пекіні відбулися спільні китайсько-російські навчання. Проведення військової підготовки російських окупантів у Китаї особисто погодив міністр оборони РФ Андрій Білоусов.
Раніше Reuters повідомляло, що наприкінці 2025 року Китай таємно підготував на своїй території близько 200 російських військових. Частина з них після завершення навчання повернулася на фронт для участі у війні проти України.