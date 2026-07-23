Росія передає Китаю досвід ведення війни, отриманий в Україні, - The Economist

Згідно з даними європейської розвідки, з 2024 року китайські військові проходять підготовку на полігоні поблизу російського Волгограда. На цій же базі регулярно тренуються підрозділи 8-ї загальновійськової армії РФ, які беруть участь у боях на сході України.

Навчання охоплюють ключові елементи сучасної війни:

безпілотники та РЕБ: використання дронів, засобів радіоелектронної боротьби та автономних систем;

тактику боїв: ведення дій у міській забудові, траншеях та лісистій місцевості;

штурмові операції: захоплення укріплених позицій та встановлення мінних полів;

медицину: надання польової медичної допомоги в умовах інтенсивних обстрілів.

За словами колишнього радника міністра оборони України Олександра Данилюка, у Пекіні усвідомили кардинальні зміни у характері війни та прагнуть навчатися у тих, хто має реальний практичний досвід.

Передача технологій та розвідданих про зброю США

Співпраця між країнами не обмежується вишколом піхоти й операторів дронів. Західні чиновники припускають, що країна-агресорка передає Китаю технології у сфері протиповітряної та протиракетної оборони.

Крім того, РФ допомагає Пекіну зробити китайські атомні підводні човни менш помітними для розвідки противника. Саме ці субмарини вважаються ключовим елементом у можливій операції проти Тайваню.

Також триває спільна робота над створенням системи раннього попередження про ракетний напад, про що російський диктатор Володимир Путін відкрито згадував ще у 2019 році.

Експерт Браунського університету Лайл Голдстайн зазначає, що Китай цікавлять російські дані про реальну ефективність західного озброєння в Україні. Зокрема йдеться про реактивні системи HIMARS, які перебувають і на озброєнні армії Тайваню.

Пекін все заперечує

Офіційно Китай заперечує факт тренування своїх військових на основі досвіду війни в Україні та намагається применшити масштаби військово-технічної співпраці з РФ. Проте розвідувальні дані, документи і свідчення експертів свідчать про зворотне.

The Economist зазначає, що Китай не брав участі у війнах із 1979 року, тому він прагне компенсувати нестачу бойового досвіду, вивчаючи сучасні методи ведення бойових дій.