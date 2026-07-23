Россия передает Китаю опыт ведения войны, полученный в Украине, - The Economist

Согласно данным европейской разведки, с 2024 года китайские военные проходят подготовку на полигоне вблизи российского Волгограда. На этой же базе регулярно тренируются подразделения 8-й общевойсковой армии РФ, которые участвуют в боях на востоке Украины.

Учения охватывают ключевые элементы современной войны:

беспилотники и РЭБ: использование дронов, средств радиоэлектронной борьбы и автономных систем;

тактику боев: ведение действий в городской застройке, траншеях и лесистой местности;

штурмовые операции: захват укрепленных позиций и установка минных полей;

медицина: оказание полевой медицинской помощи в условиях интенсивных обстрелов.

По словам бывшего советника министра обороны Украины Александра Данилюка, в Пекине осознали кардинальные изменения в характере войны и стремятся учиться у тех, кто имеет реальный практический опыт.

Передача технологий и разведданных об оружии США

Сотрудничество между странами не ограничивается выучкой пехоты и операторов дронов. Западные чиновники предполагают, что страна-агрессор передает Китаю технологии в сфере противовоздушной и противоракетной обороны.

Кроме того, РФ помогает Пекину сделать китайские атомные подлодки менее заметными для разведки противника. Именно эти субмарины считаются ключевым элементом в возможной операции против Тайваня.

Также идет совместная работа над созданием системы раннего предупреждения о ракетном нападении, о чем российский диктатор Владимир Путин открыто упоминал еще в 2019 году.

Эксперт Браунского университета Лайл Голдстайн отмечает, что Китай интересуют российские данные о реальной эффективности западного вооружения в Украине. В частности, речь идет о реактивных системах HIMARS, которые находятся и на вооружении армии Тайваня.

Пекин все отрицает

Официально Китай отрицает факт тренировки своих военных на основе опыта войны в Украине и пытается приуменьшить масштабы военно-технического сотрудничества с РФ. Однако разведывательные данные, документы и свидетельства экспертов свидетельствуют об обратном.

The Economist отмечает, что Китай не принимал участия в войнах с 1979 года, поэтому стремится компенсировать недостаток боевого опыта, изучая современные методы ведения боевых действий.