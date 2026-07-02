UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росія отримає відповідь за сьогоднішній удар по Києву, - Зеленський

17:02 02.07.2026 Чт
2 хв
Глава держави зробив заяву на місці ворожого удару у столиці
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Росія отримає відповідь за масований комбінований обстріл Києва в ніч на сьогодні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це український президент Володимир Зеленський заявив на місці ворожого удару в Дарницькому районі столиці.

"Росія отримає відповідь за сьогоднішній удар по Києву - це безумовно", - підкреслив глава держави.

Крім того, Зеленський заявив, що Україна виступає за справедливий мир і справедливе закінчення війни.

"А поки його немає - за справедливі відповіді", - сказав президент.

У ніч проти 2 липня російські війська здійснили черговий масштабний комбінований удар по Україні. Головною ціллю атаки став Київ.

Для обстрілу окупанти використали ракети повітряного, наземного та морського базування, а також сотні ударних безпілотників. Загалом сили РФ застосували 570 засобів повітряного нападу, серед яких 496 дронів-камікадзе та 74 ракети різних типів.

У столиці атака спричинила масштабні руйнування цивільної інфраструктури. Пошкодження зафіксували більш ніж на 30 локаціях у всіх районах міста, руйнування цивільної інфраструктури є у семи районах. Крім того, були прямі влучання у житлові будинки.

Згодом ДСНС оприлюднила кадри ліквідації наслідків обстрілу. На фото видно масштабні пожежі у багатоповерхових житлових будинках, приватному секторі та на складських об'єктах.

Зокрема, у Шевченківському районі загорілася триповерхова нежитлова будівля, де розташована підстанція екстреної медичної допомоги. Через обстріл у частині міста також сталося відключення електроенергії.

Детальніше про нічну атаку, її наслідки, а також про загиблих і постраждалих - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяОбстріл КиєваВійна в Україні