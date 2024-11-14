Росія останнім часом застосовує проти Харкова новий тип озброєння, - Терехов

Останнім часом ворог атакує Харків новим типом озброєння - безпілотними літальними апаратами (БпЛА). Вже не раз терористи цілили дронами по житлових будинках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської міської ради, яке цитує мера Ігоря Терехова.

"Російський агресор останнім часом атакує місто Харків новим типом озброєння - безпілотними літальними апаратами... вже не раз було зафіксоване влучання БПЛА в житлові будинки", - заявив Терехов.

Міський голова додав, що від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) застосовує проти Харкова усі наявні типи зброї:

ракети С-300/С-400;

керовані авіаційні бомби (КАБ);

ударні дрони типу Shahed;

безпілотні літальні апарати (БпЛА).

"Наші військові вчаться відбивати будь-які атаки. Робиться все можливе, щоб Харків жив і працював", - заявив Терехов та додав, що у місті не припиняється робота з відновлення пошкодженого житлового фонду.

Обстріли Харкова

З початку повномасштабного вторгнення українські населені пункти постійно знаходяться під загрозою атак з боку російських військ. Противник активно використовує різні види зброї, включаючи ракети, керовані авіабомби та ударні дрони, з метою руйнування критичної інфраструктури та житлових районів.

Зокрема під регулярними обстрілами терористів перебуває Харків. Наприклад, цієї ночі, 14 листопада, ворог атакував місто КАБами.