Россия в последнее время применяет против Харькова новый тип вооружения, - Терехов

В последнее время враг атакует Харьков новым типом вооружения - беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). Уже не раз террористы целились дронами по жилым домам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковского городского совета, которую цитирует мэра Игоря Терехова.

"Российский агрессор в последнее время атакует город Харьков новым типом вооружения - беспилотными летательными аппаратами... уже не раз было зафиксировано попадание БпЛА в жилые дома", - заявил Терехов.

Городской голова добавил, что с начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) применяет против Харькова все имеющиеся типы оружия:

ракеты С-300/С-400;

управляемые авиационные бомбы (КАБ);

ударные дроны типа Shahed;

беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

"Наши военные учатся отражать любые атаки. Делается все возможное, чтобы Харьков жил и работал", - заявил Терехов и добавил, что в городе не прекращается работа по восстановлению поврежденного жилого фонда.

Обстрелы Харькова

С начала полномасштабного вторжения украинские населенные пункты постоянно находятся под угрозой атак со стороны российских войск. Противник активно использует различные виды оружия, включая ракеты, управляемые авиабомбы и ударные дроны, с целью разрушения критической инфраструктуры и жилых районов.

В частности под регулярными обстрелами террористов находится Харьков. Например, этой ночью, 14 ноября, враг атаковал город КАБами.