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Росія останні два тижні намагається розбомбити аміакопровід у Харківській області, - Синєгубов

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Середа 14 червня 2023 18:57
Росія останні два тижні намагається розбомбити аміакопровід у Харківській області, - Синєгубов Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська армія протягом останніх тижнів намагається зруйнувати аміакопровід у Харківсській області.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в ефірі національного телемарафону заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, окупанти ведуть прицільний вогонь і намагаються розбомбити трубопровід з аміаком у Куп‘янському районі.

"Обстрілюється магістральний аміакопровід. Це відбувається упродовж останніх двох тижнів, ведеться прицільний вогонь. Наразі наші експерти не фіксують витоку технічного аміаку, що залишається в трубах. Однак небезпека існує", - сказав Синєгубов.

Окрім цього росіяни почали поширювати ІПСО щодо ситуації у області про нібито токсичну аміачну хмару.

Обстріл аміакопроводу

Внаслідок ворожих ударів 5 червня відбулася розгерметизація трубопроводу з аміаком у Куп'янському районі Харківської області. Синєгубов повідомив, що за всіма вимірами, які зробила не тільки Куп'янська, а й Петропавлівська громада, фон аміаку знаходиться в нормі.

Директор департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Сокол повідомив, що в повітря могло потрапити близько 134 тонн аміаку.

Також 6 червня загарбники повторно завдали ударів по трубопроводу з аміаком.

Боротьба РФ за транзит аміаку

З початку повномаштабного вторгнення РФ в Україну було призупинено транзит російського аміаку трубопроводом "Тольятті-Одеса" через територію України.

Оператором української частини цього трубопроводу, протяжність якої становить 1,018 тисяч кілометрів, є держпідприємство "Укрхімтрансаміак". Безпосередньо поставкою російського аміаку на експорт після доставки трубопроводом займався державний Одеський припортовий завод.

Український президент Володимир Зеленський пропонував обговорювати транзит російського аміаку через українську територію. Його умовою був обмін всіх полонених. Однак РФ відмовилась від обміну.

Проте Кремль почав використовувати "зернову угоду" заради розблокування транзитного каналу.

Російський диктатор Володимир Путін намагається прив'язати до угоди можливість експорту добрив через територію України. До вторгнення росіяни експортували 4,4 млн тонн аміаку, близько половини транспортувалося в український порт "Південний".

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