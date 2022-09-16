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В РФ отреагировали на идею Зеленского о транзите аммиака в обмен на украинских пленных

Новина українською →
Пятница 16 сентября 2022 21:14
В РФ отреагировали на идею Зеленского о транзите аммиака в обмен на украинских пленных Фото: пресс-секретарь президента Росии Дмитрий Песков (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В Кремле считают неуместной идею украинского президента Владимира Зеленского о возобновлении экспорта российского аммиака через Украину в обмен на возвращение украинских военнопленных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Разве люди и аммиак - это одно и то же?" - сказал пресс-секретарь президента Росии Дмитрий Песков в ответ на вопрос, готов ли Кремль рассмотреть такой вариант.

Напомним, ООН пытается договориться с Украиной и Россией о возобновлении работы аммиакопровода Тольятти-Одесса, что должно снизить мировые цены на удобрения. В случае успеха такого соглашения, ежегодно из Росии будут отгружать 2 млн тонн аммиака, что составит около 2,4 млрд долларов.

Зеленский против поставок аммиака через нашу страну, но готов поддержать такую идею в том случае, если РФ вернет Киеву украинских военнопленных.

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