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Зеленський назвав умови транзиту російського аміаку через Україну

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Україна, Четвер 17 листопада 2022 17:21
Зеленський назвав умови транзиту російського аміаку через Україну Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Зарембо

Україна має умови, за яких можливо обговорювати транзит російського аміаку через українську територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського під час конференції Bloomberg New Economy Forum.

Україна може відновити транзит російського аміаку лише після того, як відбудеться обмін полоненими за формулою "всіх на всіх", заявив Зеленський.

"Щодо експорту аміаку. Ми можемо домовитися, тільки якщо буде реалізовано обмін "всіх на всіх". Ми не хочемо здійснювати торгівлю з Росією, допомагати їм, вони - наш ворог. Я сказав, що ми можемо погодитися, лише якщо вони обміняють усіх наших полонених на своїх полонених", - сказав президент.

Транзит російського аміаку трубопроводом "Тольятті-Одеса" через свою територію Україна зупинила ще 24 лютого. Оператором української частини цього трубопроводу, протяжність якої становить 1,018 тисяч кілометрів, є держпідприємство "Укрхімтрансаміак". Безпосередньо поставкою російського аміаку на експорт після доставки трубопроводом займався державний Одеський припортовий завод.

Нагадаємо, що Зеленський говорив про можливість відновлення транзиту аміаку через Україну ще у вересні. Проте днями Захід запропонував РФ постачати аміак через Україну в обмін на подовження "зернової угоди".

Нещодавно президент України заявив, що російський капітал не впливатиме більше на Україну після війни.

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Володимир Зеленський
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