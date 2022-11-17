Зеленський назвав умови транзиту російського аміаку через Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського під час конференції Bloomberg New Economy Forum.

Україна може відновити транзит російського аміаку лише після того, як відбудеться обмін полоненими за формулою "всіх на всіх", заявив Зеленський.

"Щодо експорту аміаку. Ми можемо домовитися, тільки якщо буде реалізовано обмін "всіх на всіх". Ми не хочемо здійснювати торгівлю з Росією, допомагати їм, вони - наш ворог. Я сказав, що ми можемо погодитися, лише якщо вони обміняють усіх наших полонених на своїх полонених", - сказав президент.

Транзит російського аміаку трубопроводом "Тольятті-Одеса" через свою територію Україна зупинила ще 24 лютого. Оператором української частини цього трубопроводу, протяжність якої становить 1,018 тисяч кілометрів, є держпідприємство "Укрхімтрансаміак". Безпосередньо поставкою російського аміаку на експорт після доставки трубопроводом займався державний Одеський припортовий завод.