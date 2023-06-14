Россия последние две недели пытается разбомбить аммиакопровод в Харьковской области, - Синегубов

Российская армия в последние недели пытается разрушить аммиакопровод в Харьковской области.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире национального телемарафона заявил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, оккупанты ведут прицельный огонь и пытаются разбомбить трубопровод с аммиаком в Купянском районе.

"Обстреливается магистральный аммиакопровод. Это происходит за последние две недели, ведется прицельный огонь. Сейчас наши эксперты не фиксируют утечку технического аммиака, остающегося в трубах. Однако опасность существует", - сказал Синегубов.

Кроме этого россияне начали распространять ИПСО по ситуации в области о якобы токсичном аммиачном облаке.

Обстрел аммиакопровода

В результате вражеских ударов 5 июня произошла разгерметизация трубопровода с аммиаком в Купянском районе Харьковской области. Синегубов сообщил, что по всем измерениям, сделанным не только Купянским, но и Петропавловским обществом, фон аммиака находится в норме.

Директор департамента гражданской защиты Харьковской ОВ Иван Сокол сообщил, что в воздух могло попасть около 134 тонн аммиака.

Также 6 июня захватчики повторно нанесли удары по трубопроводу с аммиаком.

Борьба РФ за транзит аммиака

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину был приостановлен транзит российского аммиака по трубопроводу "Тольятти-Одесса" через территорию Украины.

Оператором украинской части этого трубопровода, протяженность которой составляет 1,018 тысячи километров, является госпредприятие "Укрхимтрансамиак". Непосредственно поставкой российского аммиака на экспорт после доставки по трубопроводу занимался государственный Одесский припортовый завод.

Украинский президент Владимир Зеленский предлагал обсуждать транзит российского аммиака через украинскую территорию. Его условием был обмен всех пленных. Однако РФ отказалась от обмена.

Однако Кремль начал использовать "зерновое соглашение" для разблокирования транзитного канала.

Российский диктатор Владимир Путин пытается привязать к соглашению возможность экспорта удобрений через территорию Украины. До вторжения россияне экспортировали 4,4 млн. тонн аммиака, около половины транспортировалось в украинский порт "Южный".

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