Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Росія оскаржила в суді ООН причетність до збиття рейсу МН17

Фото: уламки збитого Boeing-777 Malaysia Airlines у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Росія оскаржила в Міжнародному суді ООН рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) щодо своєї причетності до збиття рейсу MH17 у липні 2014 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ РФ.

У повідомленні відомство традиційно звинувачує ІСАО та країни Заходу в упередженості та неврахуванні аргументів російської сторони у справі про авіакатастрофу.

У МЗС РФ зазначили, що рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації оскаржене російською стороною за всіма аспектами - за підставами юрисдикції, застосовним правом, фактологією, а також у зв'язку з фатальними порушеннями процедури.

Відомство також уточнило, що оскарження рішення "жодним чином не означає легітимізацію або визнання російською стороною будь-яких актів Ради ІСАО у цій справі". Ця заява пролунала в контексті виходу Росії зі спору ще у 2024 році.

Катастрофа рейсу MH17

17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю зазнав катастрофи лайнер Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур. Загинули всі 298 осіб, що перебували на борту.

Міжнародні слідчі встановили, що літак було збито ракетою, випущеною із зенітного ракетного комплексу "Бук-М1", який російські військові розмістили поблизу міста Шахтарськ.

У 2022 році суд визнав винними у знищенні лайнера низку російських військових, а також членів терористичної організації "ДНР", зокрема терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна.

У липні 2025 року ЄСПЛ визнав Росію відповідальною за численні порушення прав людини під час війни та збиття рейсу MH17.

Однак у Росії цинічно заявили, що не мають наміру виконувати це рішення ЄСПЛ.

MH17ICAO