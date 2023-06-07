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Росія на окупованих територіях звільняє освітян, які відмовились від паспорта загарбників

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Середа 07 червня 2023 17:24
Росія на окупованих територіях звільняє освітян, які відмовились від паспорта загарбників Фото: Росія на окупованих територіях звільняє освітян, які відмовились від паспорта загарбників (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росія не припиняє проводити примусову паспортизацію на окупованих територіях. У випадку, якщо українці відмовляються від документів загарбника - їх звільняють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За його даними, ватажок "ДНР" Денис Пушилін видав наказ звільнити всіх освітян, які не мають російського паспорта. Це стосується навіть тих людей, які тільки подали документи на отримання паспорта РФ.

Андрющенко зауважив, що тим хто відмовився від документів не видають навіть гуманітарну допомогу.

Примусова паспортизація РФ

З початку свого вторгнення на територію України Росія веде загарбницькі дії та змушує людей відмовлятись від українського громадянства. Однак українці не згодні приймати громадянство РФ, і через це на окупованих територіях починається терор.

Російські військові вдаються як до погроз, так і до шантажу.

Нагадаємо, що росіяни готують нову пастку для українців на тимчасово окупованій території. Вона пов'язана з роздачею паспортів РФ.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що отримання російського паспорта на окупованих територіях України не буде вважатися злочином. Українці, які були вимушені це зробити, є жертвами злочину.

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