Українців попередили про нову пастку з паспортами РФ в окупації
Росіяни готують нову пастку для українців на тимчасово окупованій території. Вона пов'язана з роздачею паспортів РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
За даними відомства, держава-агресор збирається ухвалити законопроект, згідно з яким для українців, які отримали паспорти РФ, запровадять особливі вимоги.
Йдеться про те, що якщо мешканець тимчасово окупованих територій отримав російський паспорт, то за певних обставин його можуть забрати. У тому числі, якщо людина чинить дії, пов'язані з українським громадянством.
"Тобто пастка полягає в тому, що людина на тимчасово окупованій території з російським паспортом постійно перебуватиме у підвішеному стані", - уточнюють у Мінреінтеграції.
У відомстві вкотре закликали українців не брати російські паспорти, не співпрацювати з ворогом та виїхати з окупації до визволення територій українськими військовими.
Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що "адміністрації" на окупованих територіях України змушують населення приймати паспорти Російської Федерації. Вони використовують документи як інструмент "русифікації".
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