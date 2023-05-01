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Українців попередили про нову пастку з паспортами РФ в окупації

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Понеділок 01 травня 2023 04:24
Українців попередили про нову пастку з паспортами РФ в окупації Фото: українців попередили про нову пастку з паспортами РФ в окупації (facebook.com)
Автор: Іван Носальський

Росіяни готують нову пастку для українців на тимчасово окупованій території. Вона пов'язана з роздачею паспортів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За даними відомства, держава-агресор збирається ухвалити законопроект, згідно з яким для українців, які отримали паспорти РФ, запровадять особливі вимоги.

Йдеться про те, що якщо мешканець тимчасово окупованих територій отримав російський паспорт, то за певних обставин його можуть забрати. У тому числі, якщо людина чинить дії, пов'язані з українським громадянством.

"Тобто пастка полягає в тому, що людина на тимчасово окупованій території з російським паспортом постійно перебуватиме у підвішеному стані", - уточнюють у Мінреінтеграції.

У відомстві вкотре закликали українців не брати російські паспорти, не співпрацювати з ворогом та виїхати з окупації до визволення територій українськими військовими.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що "адміністрації" на окупованих територіях України змушують населення приймати паспорти Російської Федерації. Вони використовують документи як інструмент "русифікації".

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