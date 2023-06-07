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Россия на оккупированных территориях увольняет педагогов, отказавшихся от паспорта захватчиков

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Среда 07 июня 2023 17:24
Россия на оккупированных территориях увольняет педагогов, отказавшихся от паспорта захватчиков Фото: Россия на оккупированных территориях увольняет педагогов, отказавшихся от паспорта захватчиков (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россия не перестает проводить принудительную паспортизацию на оккупированных территориях. В случае, если украинцы отказываются от документов захватчика – их увольняют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его данным, главарь "ДНР" Денис Пушилин издал приказ уволить всех педагогов, не имеющих российского паспорта. Это касается даже тех людей, которые только представили документы на получение паспорта РФ.

Андрющенко отметил, что отказавшимся от документов не выдают даже гуманитарную помощь.

Принудительная паспортизация РФ

С начала вторжения на территорию Украины Россия ведет захватнические действия и заставляет людей отказываться от украинского гражданства. Однако украинцы не согласны принимать гражданство РФ, и поэтому на оккупированных территориях начинается террор.

Российские военные прибегают как к угрозам, так и к шантажу.

Напомним, что россияне готовят новую ловушку для украинцев на временно оккупированной территории.Она связана с раздачей паспортов РФ .

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что получение российского паспорта на оккупированных территориях Украины не будет считаться преступлением.Украинцы, вынужденные это сделать, являются жертвами преступления .

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