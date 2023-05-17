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Чи вважається злочином отримання паспорта РФ в окупації: пояснення омбудсмена

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Україна, Середа 17 травня 2023 14:24
Чи вважається злочином отримання паспорта РФ в окупації: пояснення омбудсмена Фото: омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Отримання російського паспорта на окупованих територіях України не буде вважатися злочином. Українці, які були вимушені це зробити, є жертвами злочину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця в Telegram.

Він зазначив, що українці в окупації, які стали жертвами примусової паспортизації, стали частіше звертатися до Офісу омбудсмена.

Лубінець нагадав, що примусова паспортизація на тимчасово окупованих територіях визнається грубим порушенням норм права, зокрема відповідно до:

  • статті 45 Положення про закони і звичаї війни на суходолі, яке є додатком до Четвертої Гаазької конвенції від 18 жовтня 1907 року;
  • положень Четвертої Женевської конвенції;
  • статті 25 Конституції України.

Крім того, примусове отримання паспорта РФ не є підставою для позбавлення громадянства України.

Омбудсмен наголосив, що у більшості випадків отримання російського паспорта є вимушеним кроком, який допомагає зберегти життя та здоров'я і використовується для виїзду з тимчасово окупованої території через треті країни.

"Наголошую, особи, які змушені отримувати паспорт РФ за таких обставин, не можуть вважатися злочинцями, радше - жертвами злочину", - додав Лубінець.

Нагадаємо, раніше омбудсмен Дмитро Лубінець порадив українцям в окупації брати російські паспорти, якщо це допоможе зберегти здоров'я та життя.

Також, за даними Центру національного спротиву, окупанти у Запорізькій області погрожують українцям вимкненнями світла, якщо ті відмовляться отримати паспорти РФ.

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