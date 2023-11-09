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Росія оголює свої кордони, перекидаючи ППО на український фронт, - британська розвідка

Україна, Четвер 09 листопада 2023 11:49
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Росія оголює свої кордони, перекидаючи ППО на український фронт, - британська розвідка Фото: війна в Україні послабила кордони Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Після повідомлень про втрати минулого тижня кількох російських ракетних комплексів великої дальності С-400 новий аналіз показує, що для збереження прикриття над Україною Росії доведеться перерозподілити ЗРК, які зазвичай захищають віддалені частини Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у повідомленні, найкращі російські ЗРК великої дальності, такі як С-400, здатні вражати цілі на дальності до 400 км.

За даними британської розвідки, переміщення систем, розташованих у стратегічно важливих місцях, а також уздовж кордонів Росії, майже напевно послабить російську протиповітряну оборону на її периферії.

"Перерозподіл коштів стратегічної протиповітряної оборони ще раз продемонструє, як конфлікт в Україні продовжує надмірно перенапружувати російські збройні сили та обмежувати її здатність зберігати базову оборону на своїй широкій території", - зазначають у Міноборони Британії.

Втрати ППО

На початку листопада британська розвідка повідомляла, що за останній тиждень внаслідок ударів Сил оборони України російські війська могли втратити щонайменше чотири пускові установки зенітно-ракетних комплексів великої дальності.

Нагадаємо, вночі 30 жовтня Сили оборони України успішно вразили стратегічний об'єкт системи ППО в окупованому Криму на західному узбережжі.

Також 25 жовтня ЗСУ знищили систему стратегічної ППО С-400 біля окупованого Луганська.

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