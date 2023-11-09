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Россия оголяет свои границы, перебрасывая ПВО на украинский фронт, - британская разведка

Украина, Четверг 09 ноября 2023 11:49
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Россия оголяет свои границы, перебрасывая ПВО на украинский фронт, - британская разведка Фото: война в Украине ослабила границы России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

После сообщений о потерях на прошлой неделе нескольких российских ракетных комплексов большой дальности С-400 новый анализ показывает, что для сохранения прикрытия над Украиной России придется перераспределить ЗРК, которые обычно защищают отдаленные части России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, лучшие российские ЗРК большой дальности, такие как С-400, способны поражать цели на дальности до 400 км.

По данным британской разведки, перемещение систем, расположенных в стратегически важных местах, а также вдоль границ России, почти наверняка ослабит российскую противовоздушную оборону на ее периферии.

"Перераспределение средств стратегической противовоздушной обороны еще раз продемонстрирует, как конфликт в Украине продолжает чрезмерно перенапрягать российские вооруженные силы и ограничивать ее способность сохранять базовую оборону на своей обширной территории", - отмечают в Минобороны Британии.

Потери ПВО

В начале ноября британская разведка сообщала, что за последнюю неделю в результате ударов Сил обороны Украины российские войска могли потерять как минимум четыре пусковые установки зенитно-ракетных комплексов большой дальности.

Напомним, ночью 30 октября Силы обороны Украины успешно поразили стратегический объект системы ПВО в оккупированном Крыму на западном побережье.

Также 25 октября ВСУ уничтожили систему стратегической ПВО С-400 возле оккупированного Луганска.

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