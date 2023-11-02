РФ за тиждень могла втратити 4 ЗРК великої дальності через удари ЗСУ, - розвідка Британії

За останній тиждень внаслідок ударів Сил оборони України російські війська могли втратити щонайменше чотири пускові установки зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) великої дальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Міністерства оборони Великої Британії.

В оборонному відомстві нагадали про повідомлення російських ЗМІ від 26 жовтня про знищення трьох пускових установок СА-21, які інтервенти розміщували на окупованій території Луганської області в Україні.

"Українські джерела повідомили про додаткові втрати російської ППО в Криму", - розповіли у британському Міноборони.

У публікації також зазначається, що РФ вже давно віддає пріоритет достатній кількості високотехнологічних ЗРК великої дальності "як ключовому компоненту своєї військової стратегії"

"Нещодавні втрати підкреслюють, що російська Об'єднана система ППО продовжує боротьбу із сучасною високоточною ударною зброєю і, ймовірно, збільшить і без того значне навантаження на решту систем і операторів", - вважають у британській розвідці.

Також у міністерстві розповіли про існування "реальної ймовірності" того, що в міру заміни окупантами знищених систем в Україні Росія послабить протиповітряну оборону в інших районах на фронті.

Удари по стратегічних об'єктах систем ППО окупантів

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня Сили оборони України успішно уразили стратегічний об'єкт системи ППО російських загарбників у тимчасово окупованому Криму на західному узбережжі.

Також 25 жовтня ЗСУ знищили систему стратегічної ППО С-400 біля тимчасово окупованого Луганська.

Як зазначила прес-секретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, військові знищують потенціал ворога "не лише наступальний, а й захисний".

Додамо, що наприкінці жовтня російські ЗМІ повідомляли, що в окупованому Криму ЗСУ атакували російський ракетно-зенітний полк протиповітряних сил поряд із н.п. Оленівка на заході півострова.