Росія оголосила свої води у Чорному морі небезпечними через українські дрони

Росія оголосила свої води у Чорному морі небезпечними для судноплавства. У Міноборони РФ це пояснюють загрозою атак українських безпілотників та морських дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За інформацією видання, відповідне попередження російської сторони адресоване всім суднам, які перебувають у виключній економічній зоні РФ у Чорному морі.
У щотижневому бюлетені на вебсайті Міністерства оборони країни зазначається, що головною причиною небезпеки є потенційні загрози з боку українських безпілотних літальних апаратів та безпілотних морських катерів.
Заява Москви з'явилася після суттєвого посилення атак на кораблі у Чорному та Азовському морях.
Згідно з офіційними даними Генерального штабу Збройних сил України, лише за період з 8 по 20 липня ударам піддали щонайменше 124 пов'язані з Росією судна. Серед уражених цілей - 89 танкерів.
Нагадаємо, що за останні тижні українські Сили оборони суттєво посилили тиск на російську логістику в акваторіях Чорного та Азовського морів.
Зокрема, Сили безпілотних систем у межах спеціальної операції "МоЛоЧКа" завдали атак по майже 200 плавзасобах ворога, серед яких протягом лише двох діб було уражено 13 суден "тіньового флоту" РФ.
Паралельно Служба безпеки України в рамках тривалої 40-денної операції відпрацювала по низці критичних об'єктів - під ударами опинилися російські танкери, нафтобази та навіть бомбардувальник, що завдало суттєвого удару по воєнно-економічному потенціалу агресора.
Крім того, Сили оборони провели серію нічних ударів по військово-економічній логістиці, внаслідок яких було уражено два російські танкери, зенитно-ракетний комплекс "Бук" та стратегічний міст.