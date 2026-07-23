Россия объявила свои воды в Черном море опасными из-за украинских дронов

Напомним, что в последние недели украинские Силы обороны существенно усилили давление на российскую логистику в акваториях Черного и Азовского морей.

В частности, Силы беспилотных систем в рамках специальной операции "МоЛоЧКа" нанесли атак по почти 200 плавсредствам врага, среди которых в течение всего двух суток было поражено 13 судов "теневого флота" РФ.

Параллельно Служба безопасности Украины в рамках длительной 40-дневной операции отработала по ряду критических объектов - под ударами оказались российские танкеры, нефтебазы и даже бомбардировщик, что нанесло существенный удар по военно-экономическому потенциалу агрессора.

Кроме того, Силы обороны провели серию ночных ударов по военно-экономической логистике, в результате которых были поражены два российских танкера, зенитно-ракетный комплекс "Бук" и стратегический мост.