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Росія оголосила в розшук Данілова та ще кількох українських екс-чиновників

Фото: екс-секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов (facebook.comrnbou7)
Автор: Валерій Савицький

Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації оголосило в розшук низку колишніх українських чиновників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Зокрема, оголошений у розшук колишній секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов за статтею Кримінального кодексу РФ. Однак у чому саме його звинувачують, невідомо.

Крім того, російське МВС оголосило в розшук екс-міністра закордонних справ Павла Клімкіна, 16-го прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Причини оголошення їх у розшук також невідомі.

Оголошення РФ у розшук українських чиновників

Нагадаємо, 4 травня МВС Росії також оголосило в розшук низку чинних і колишніх посадовців України.

Зокрема, було оголошено в розшук президента Володимира Зеленського, командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка і колишнього президента Петра Порошенка.

В Офісі президента відреагували на такі рішення порадою шукати "здоровий глузд".

Ордери на арешти чиновників в МЗС України назвали відчаєм російської держави.

В Інституті вивчення війни (ISW) таке рішення пояснили реалізацією Кремлем ІПСО "Майдан-3".

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Володимир Зеленський