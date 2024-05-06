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Россия объявила в розыск Данилова и еще нескольких украинских экс-чиновников

Фото: экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов (facebook.comrnbou7)
Автор: Валерий Савицкий

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск ряд бывших украинских чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В частности, объявлен в розыск бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов по статье Уголовного кодекса РФ. Однако в чем именно его обвиняют, неизвестно.

Кроме того, российское МВД объявило в розыск экс-министра иностранных дел Павла Климкина, 16-го премьер-министра Владимира Гройсмана и бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова. Причины объявления их в розыск также неизвестны.

Объявление РФ в розыск украинских чиновников

Напомним, 4 мая МВД России также объявило в розыск ряд действующих и бывших чиновников Украины.

В частности, были объявлены в розыск президент Владимир Зеленский, командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк и бывший президент Петр Порошенко.

В Офисе президента отреагировали на такие решения советом искать "здравый смысл".

Ордера на аресты чиновников в МИД Украины назвали отчаянием российского государства.

В Институте изучения войны (ISW) такое решение объяснили реализацией Кремлем ИПСО "Майдан-3".

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Владимир Зеленский