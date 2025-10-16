Росія оголосила призупинку боїв для ремонтів на ЗАЕС: як може відреагувати Україна

У п'ятницю, 17 жовтня, Росія може ухвалити рішення щодо призупинення бойових дій для ремонту Запорізької АЕС. Представник української влади повідомив, що початок робіт гальмують лише російські обстріли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови "Росатому" Олексія Ліхачова росЗМІ.
За його словами, гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі "взяв на себе певні посередницькі функції". Він додав, що у переговорах, крім "Росатома", беруть участь російські МЗС і Міноборони.
"Йдеться про виділення такого "часу тиші", який повинен бути досить тривалим, для проведення робіт як на Дніпровській лінії, яка зруйнована на території РФ, так і на Ярославській, яка знаходиться під контролем ЗСУ", - сказав Ліхачов.
Він наголосив, що це "надзвичайно складне рішення", і додав, що воно "вимагає дзеркальності". Попередньо, рішення про призупинення бойових дій буде реалізовано завтра, 17 жовтня.
За словами Ліхачова, обсяг робіт досить великий, тому мережевим фахівцям знадобиться близько шести-семи днів.
"Ми віримо, що рано чи пізно ці домовленості будуть досягнуті, але коли вони можуть початися, ми поки що сказати не можемо", - додав він.
Крім того, російський посадовець прокоментував внесок Гроссі у дипломатичне вирішення цього питання.
"Потрібно підкреслити велику роботу, яку проводить Гроссі, дипломатичну. Але на нашому боці рішення буде прийматися в міжвідомчому форматі. І в першу чергу керівництвом Міністерства оборони", - зазначив голова "Росатому".
Співрозмовник РБК-Україна в українській владі прокоментував заяву Ліхачова. За його словами, початок ремонтів на ЗАЕС відстрочується лише Росією, оскільки вона завдає ударів і по станції, і по лініям, і по ремонтникам.
Він додав, що Україна вже неодноразово давала сигнал про готовність приступити до ремонтних робіт, при цьому раніше з ремонтами ніколи не було проблем. Наразі їх проведення неможливе через обстріли країни-агресорки.
Нагадаємо, МАГАТЕ пропонує відновити живлення окупованої росіянами ЗАЕС у два етапи.
В межах першого етапу передбачається створення зони припинення вогню радіусом 1,5 км. Це необхідно для проведення ремонту лінії "Дніпровська" напругою 750 КВт, яку було пошкоджено на підконтрольній РФ території.
Другий етап передбачає створення ще однієї зони припинення вогню для ремонту резервної лінії "Феросплавна-1" напругою 330 КВт на території, яку контролює Київ.
Після відключення ЗАЕС від зовнішніх джерел живлення на станції зберігається серйозна ситуація з точки зору ядерної безпеки.
Запорізька АЕС вже тривалий час залишається без зв'язку з українською енергосистемою. Наразі станція працює на дизель-генераторах, що є аварійним режимом роботи.
Чи можлива ядерна катастрофа на ЗАЕС і чи може зарадити МАГАТЕ - читайте у матеріалі РБК-Україна.