Россия объявила приостановку боев для ремонтов на ЗАЭС: как может отреагировать Украина

По его словам, гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси "взял на себя определенные посреднические функции". Он добавил, что в переговорах, кроме "Росатома", участвуют российские МИД и Минобороны.

"Речь идет о выделении такого "времени тишины", которое должно быть достаточно длительным, для проведения работ как на Днепровской линии, которая разрушена на территории РФ, так и на Ярославской, которая находится под контролем ВСУ", - сказал Лихачев.

Он подчеркнул, что это "чрезвычайно сложное решение", и добавил, что оно "требует зеркальности". Предварительно, решение о приостановке боевых действий будет реализовано завтра, 17 октября.

По словам Лихачева, объем работ достаточно большой, поэтому сетевым специалистам понадобится около шести-семи дней.

"Мы верим, что рано или поздно эти договоренности будут достигнуты, но когда они могут начаться, мы пока сказать не можем", - добавил он.

Кроме того, российский чиновник прокомментировал вклад Гросси в дипломатическое решение этого вопроса.

"Нужно подчеркнуть большую работу, которую проводит Гросси, дипломатическую. Но на нашей стороне решение будет приниматься в межведомственном формате. И в первую очередь руководством Министерства обороны", - отметил глава "Росатома".

Комментарий представителя украинской власти

Собеседник РБК-Украина в украинской власти прокомментировал заявление Лихачева. По его словам, начало ремонтов на ЗАЭС отсрочивается только Россией, поскольку она наносит удары и по станции, и по линиям, и по ремонтникам.

Он добавил, что Украина уже неоднократно давала сигнал о готовности приступить к ремонтным работам, при этом раньше с ремонтами никогда не было проблем. Сейчас их проведение невозможно из-за обстрелов страны-агрессора.