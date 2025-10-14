МАГАТЕ пропонує відновити живлення ЗАЕС у два етапи, - AP
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) пропонує відновити живлення окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) у два етапи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Джерела агентства розповіли, що в межах першого етапу МАГАТЕ хоче створити зону припинення вогню радіусом 1,5 км. Це необхідно для проведення ремонту лінії "Дніпровська" напругою 750 КВт, яку було пошкоджено на підконтрольній РФ території.
Другий етап передбачає створення ще однієї зони припинення вогню для ремонту резервної лінії "Феросплавна-1" напругою 330 КВт на території, яку контролює Київ.
Згідно із планом МАГАТЕ, його представники мали б бути присутніми під час ремонтних робіт, виконання яких планувалося в період з 11 по 17 жовтня.
Європейський дипломат повідомив AP, що українська сторона надала гарантії безпеки для ремонтних бригад, на відміну від Росії.
МАГАТЕ відмовилося давати коментар щодо термінів. Водночас зазначається, що глава агентства Рафаель Гросссі "інтенсивно взаємодіє з обома сторонами" для відновлення електропостачання" і "запобігання ядерній аварії".
Блекаут на ЗАЕС
Нагадаємо, Запорізька АЕС вже тривалий час залишається без зв'язку з українською енергосистемою. Наразі станція працює на дизель-генераторах, що є аварійним режимом роботи.
Представники Міжнародного агентства з атомної енергії 6 жовтня зафіксували серію пострілів у районі Запорізької атомної електростанції. Їхня відстань від периметра станції становила 1,25 км.
Після відключення ЗАЕС від зовнішніх джерел живлення на станції зберігається серйозна ситуація з точки зору ядерної безпеки.
