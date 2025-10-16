Росія оголосила призупинку боїв для ремонтів на ЗАЕС: як може відреагувати Україна

У п'ятницю, 17 жовтня, Росія може ухвалити рішення щодо призупинення бойових дій для ремонту Запорізької АЕС. Представник української влади повідомив, що початок робіт гальмують лише російські обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови "Росатому" Олексія Ліхачова росЗМІ.

За його словами, гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі "взяв на себе певні посередницькі функції". Він додав, що у переговорах, крім "Росатома", беруть участь російські МЗС і Міноборони.

"Йдеться про виділення такого "часу тиші", який повинен бути досить тривалим, для проведення робіт як на Дніпровській лінії, яка зруйнована на території РФ, так і на Ярославській, яка знаходиться під контролем ЗСУ", - сказав Ліхачов.

Він наголосив, що це "надзвичайно складне рішення", і додав, що воно "вимагає дзеркальності". Попередньо, рішення про призупинення бойових дій буде реалізовано завтра, 17 жовтня.

За словами Ліхачова, обсяг робіт досить великий, тому мережевим фахівцям знадобиться близько шести-семи днів.

"Ми віримо, що рано чи пізно ці домовленості будуть досягнуті, але коли вони можуть початися, ми поки що сказати не можемо", - додав він.

Крім того, російський посадовець прокоментував внесок Гроссі у дипломатичне вирішення цього питання.

"Потрібно підкреслити велику роботу, яку проводить Гроссі, дипломатичну. Але на нашому боці рішення буде прийматися в міжвідомчому форматі. І в першу чергу керівництвом Міністерства оборони", - зазначив голова "Росатому".

Коментар представника української влади

Співрозмовник РБК-Україна в українській владі прокоментував заяву Ліхачова. За його словами, початок ремонтів на ЗАЕС відстрочується лише Росією, оскільки вона завдає ударів і по станції, і по лініям, і по ремонтникам.

Він додав, що Україна вже неодноразово давала сигнал про готовність приступити до ремонтних робіт, при цьому раніше з ремонтами ніколи не було проблем. Наразі їх проведення неможливе через обстріли країни-агресорки.