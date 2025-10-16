ua en ru
Россия объявила приостановку боев для ремонтов на ЗАЭС: как может отреагировать Украина

Россия, Четверг 16 октября 2025 16:31
Россия объявила приостановку боев для ремонтов на ЗАЭС: как может отреагировать Украина Фото: боевые действия для начала ремонтов на ЗАЭС могут утихнуть уже 17 октября (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В пятницу, 17 октября, Россия может принять решение о приостановке боевых действий для ремонта Запорожской АЭС. Представитель украинской власти сообщил, что начало работ тормозят только российские обстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы "Росатома" Алексея Лихачева росСМИ.

По его словам, гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси "взял на себя определенные посреднические функции". Он добавил, что в переговорах, кроме "Росатома", участвуют российские МИД и Минобороны.

"Речь идет о выделении такого "времени тишины", которое должно быть достаточно длительным, для проведения работ как на Днепровской линии, которая разрушена на территории РФ, так и на Ярославской, которая находится под контролем ВСУ", - сказал Лихачев.

Он подчеркнул, что это "чрезвычайно сложное решение", и добавил, что оно "требует зеркальности". Предварительно, решение о приостановке боевых действий будет реализовано завтра, 17 октября.

По словам Лихачева, объем работ достаточно большой, поэтому сетевым специалистам понадобится около шести-семи дней.

"Мы верим, что рано или поздно эти договоренности будут достигнуты, но когда они могут начаться, мы пока сказать не можем", - добавил он.

Кроме того, российский чиновник прокомментировал вклад Гросси в дипломатическое решение этого вопроса.

"Нужно подчеркнуть большую работу, которую проводит Гросси, дипломатическую. Но на нашей стороне решение будет приниматься в межведомственном формате. И в первую очередь руководством Министерства обороны", - отметил глава "Росатома".

Комментарий представителя украинской власти

Собеседник РБК-Украина в украинской власти прокомментировал заявление Лихачева. По его словам, начало ремонтов на ЗАЭС отсрочивается только Россией, поскольку она наносит удары и по станции, и по линиям, и по ремонтникам.

Он добавил, что Украина уже неоднократно давала сигнал о готовности приступить к ремонтным работам, при этом раньше с ремонтами никогда не было проблем. Сейчас их проведение невозможно из-за обстрелов страны-агрессора.

Напомним, МАГАТЭ предлагает восстановить питание оккупированной россиянами ЗАЭС в два этапа.

В рамках первого этапа предполагается создание зоны прекращения огня радиусом 1,5 км. Это необходимо для проведения ремонта линии "Днепровская" напряжением 750 КВт, которая была повреждена на подконтрольной РФ территории.

Второй этап предусматривает создание еще одной зоны прекращения огня для ремонта резервной линии "Ферросплавная-1" напряжением 330 КВт на территории, которую контролирует Киев.

После отключения ЗАЭС от внешних источников питания на станции сохраняется серьезная ситуация с точки зрения ядерной безопасности.

Запорожская АЭС уже длительное время остается без связи с украинской энергосистемой. Сейчас станция работает на дизель-генераторах, что является аварийным режимом работы.

Возможна ли ядерная катастрофа на ЗАЭС и может ли помочь МАГАТЭ - читайте в материале РБК-Украина.

