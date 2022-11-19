Росія офіційно не просила Україну про мирні переговори, - Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що РФ офіційно не зверталася до України щодо мирних переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"У нас немає офіційної заявки російської сторони про переговори", - заявив Єрмак, виступаючи онлайн на Галіфакському міжнародному безпековому форумі, який проходить у Канаді.

Він додав, що будь-які переговори, які не базуються на суверенітеті та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, є "неприйнятними".

"Перші кроки, які необхідно зробити з російської сторони, - це вивести всі російські війська з території України", - підкреслив Єрмак.