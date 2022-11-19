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Росія хоче "короткого перемир'я": Зеленський розповів про наміри Кремля і чим вони загрожують

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Київ, Субота 19 листопада 2022 09:24
Росія хоче "короткого перемир'я": Зеленський розповів про наміри Кремля і чим вони загрожують Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Росія зараз шукає можливості домогтися "короткого перемир'я". Ворог хоче відновити сили, тож таким шляхом завершити цю війну не вдасться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-виступ президента Володимира Зеленського до учасників Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі.

"Саме по собі припинення війни не гарантує миру. Росія зараз прагне до короткого перемир’я, передишки для відновлення сили. Дехто може назвати це кінцем війни, але такий перепочинок лише погіршить ситуацію", - заявив Зеленський.

Глава держави відкинув будь-які думки про поступки українською територією або суверенітетом в обмін на "мир".

"Аморальні компроміси призведуть до нового кровопролиття. Справжній тривалий та відвертий мир може стати результатом лише повного знищення російської агресії", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента пояснювали, що переговори з Росією невигідні як Україні, так і Європі, оскільки тимчасове перемир'я означатиме наступний етап війни через деякий час.

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