Росія хоче "короткого перемир'я": Зеленський розповів про наміри Кремля і чим вони загрожують

"Саме по собі припинення війни не гарантує миру. Росія зараз прагне до короткого перемир’я, передишки для відновлення сили. Дехто може назвати це кінцем війни, але такий перепочинок лише погіршить ситуацію", - заявив Зеленський.

Глава держави відкинув будь-які думки про поступки українською територією або суверенітетом в обмін на "мир".

"Аморальні компроміси призведуть до нового кровопролиття. Справжній тривалий та відвертий мир може стати результатом лише повного знищення російської агресії", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента пояснювали, що переговори з Росією невигідні як Україні, так і Європі, оскільки тимчасове перемир'я означатиме наступний етап війни через деякий час.

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