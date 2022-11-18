ua ru
Пт, 18 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Путіна хочуть вмовити Захід підштовхнути Україну до переговорів з РФ

Новость на русском →
Москва, П'ятниця 18 листопада 2022 12:28
У Путіна хочуть вмовити Захід підштовхнути Україну до переговорів з РФ Фото: Дмитро Пєсков, прес-секретар президента РФ (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Кремлі допускають можливість переговорів із західними країнами. Там сподіваються, що це нібито допоможе посадити Україну за стіл переговорів з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, якого цитує ТАСС.

"Попередній досвід роботи з Києвом показує, що без розмов із Заходом позиція Києва дуже мінлива. Тому, безумовно, скажімо так, напрямним, що підкріплює та зміцнює елементом такого спілкування могло б бути і спілкування із Заходом. Бо директиви, які надходять звідти, дуже скрупульозно виконуються Києвом", - сказав Пєсков.

Переговори України та РФ

Позиція України

Нагадаємо, після анексії Росією тимчасово окупованих територій України президент Володимир Зеленський виключив переговори з нинішнім керівництвом РФ.

Глава держави ухвалив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з президентом РФ Володимиром Путіним.

Думка Заходу

При цьому, за даними американських ЗМІ, офіційні особи США та ЄС нібито розглядають зимовий період як можливість переговорів України та Росії.

Тим часом глава зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що Україна сама має вирішити, коли розпочати переговори з Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Кремль Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів та знищили чимало техніки: нові втрати РФ
ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів та знищили чимало техніки: нові втрати РФ
DAILY
Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході