Россия официально не просила Украину о мирных переговорах, - Ермак

"Москва официально не связывалась с Киевом по мирным переговорам, но Россия должна будет полностью вывести свои войска, чтобы переговоры состоялись. Об этом заявил глава Администрации президента Украины Андрей Ермак", - говорится в сообщении.

Отмечено, что он выступал на английском языке по видеосвязи на проходящем в Канаде Галифаксском международном форуме безопасности.

"У нас нет официальной заявки российской стороны о переговорах", – заявил Ермак.

Он добавил, что любые переговоры, не базирующиеся на суверенитете и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, "неприемлемы".

"Первые шаги, которые необходимо предпринять с российской стороны - это вывести все российские войска с территории Украины", - подчеркнул Ермак.